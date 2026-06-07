Jovanotti a Rondine tra pace e libertà

AREZZO, 07 GIU - La libertà e la pace sono state al centro dell'esibizione di Lorenzo Jovanotti in chiusura dello Youtopic Fest alla Cittadella della pace di Rondine (Arezzo). Arrivato insieme alla famiglia, Jovanotti ha ribadito il valore del messaggio e del metodo portati avanti dalla Cittadella di Rondine, realtà che lo aveva già conquistato durante precedenti visite. Tra i pezzi proposti in occasione della giornata, intitolata 'Destinazione pace', particolarmente intensa è stata "W la libertà". "La libertà è un bene fondamentale", ha affermato il cantautore, sottolineando l'importanza dei valori universali per la convivenza tra le persone. Sul palco di Rondine si sono alternati anche il giovane artista massese Lorenzo Tornabuoni, Amara con l'orchestra Oida che ha accompagnato anche Jovanotti, e Giovanni Caccamo, che ha reso omaggio a Franco Battiato, suo scopritore, interpretando due suoi brani "La stagione dell'amore" e "La cura". L'iniziativa ha riunito le Rondini d'Oro e giovani provenienti dall'Italia e da diversi Paesi del mondo che hanno condiviso l'esperienza formativa di Rondine. "Siamo molto soddisfatti di questa giornata e dell'intero festival - ha detto il presidente di Rondine, Franco Vaccari -. È stato un luogo di confronto sui temi della realtà contemporanea, grazie anche al contributo di scrittori, registi e altri protagonisti della cultura". Alla fine del pomeriggio Jovanotti ha regalato un ulteriore momento di musica ai ragazzi di Rondine, andando oltre i tre pezzi programmati e ha suonato altre canzoni accompagnato dalla sua band.