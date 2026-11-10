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John Thune rieletto leader dei repubblicani al Senato Usa

WASHINGTON, 10 NOV - I repubblicani al Senato Usa hanno rieletto John Thune come loro leader, tenendo il senatore del South Dakota alla guida del gruppo in vista del nuovo Congresso che si insedierà a gennaio, a dispetto delle dure critiche a lui rivolte dal presidente Donald Trump per l'incapacità di portare avanti il programma legislativo della sua amministrazione. "Ho apprezzato l'opportunità di avere oggi una conversazione aperta, onesta e trasparente con i miei colleghi: sono onorato di godere ancora della loro fiducia e del loro sostegno per guidare il gruppo repubblicano al Senato nel 120/mo Congresso", ha scritto Thune su X.

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