WASHINGTON, 12 NOV - Jensen Huang ha accettato di testimoniare davanti al Congresso prima della festività del Thanksgiving, il Giorno del Ringraziamento, che cade il 26 novembre. Lo riporta Bloomberg, in base a quanto comunicato da Brian Mast, presidente della Commissione Esteri della Camera.
Jensen Huang testimonierà al Congresso Usa prima del 26 novembre
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