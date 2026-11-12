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Jensen Huang testimonierà al Congresso Usa prima del 26 novembre

WASHINGTON, 12 NOV - Jensen Huang ha accettato di testimoniare davanti al Congresso prima della festività del Thanksgiving, il Giorno del Ringraziamento, che cade il 26 novembre. Lo riporta Bloomberg, in base a quanto comunicato da Brian Mast, presidente della Commissione Esteri della Camera.

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