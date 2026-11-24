WASHINGTON, 24 NOV - Durante una riunione aziendale, stamane, l'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha rivelato ai dipendenti che sta andando ogni giorno in terapia per un'ora e mezza. Il ceo si è scusato con gli impiegati dell'azienda e ha confessato che l'incontro con il personale è stato uno dei più difficili che abbia mai dovuto affrontare, precisando tuttavia che la conversazione più ardua in assoluto è stata quella con sua moglie.
Jensen Huang chiede scusa, 'sto andando in terapia'
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