NEW YORK, 10 GIU - L'America dell'era Trump è più pericolosa del maccartismo. Lo ha detto Jane Fonda al Washington Post in vista della manifestazione di protesta contro il presidente che si terrà a New York domenica, il giorno dell'80mo compleanno di Donald Trump quando la Casa Bianca ospiterà il combattimento di arti marziali miste dell'Ultimate Fighting Championship. "Quanto sta accadendo nel paese è più grave di quanto è accaduto negli anni 1940 e 1950", ha denunciato l'attrice attivista, esortando a difendere la libertà di parola. Fonda domenica sarà alla guida della manifestazione 'Rise Up, Sign Out: A Concert for the First Amendment', per esprimere il suo disappunto nei confronti del presidente e dei repubblicani che vogliono mettere a tacere il dissenso tramite le fusioni di grandi società media e le minacce contro i media.
Jane Fonda in piazza contro Trump, la sua America più pericolosa del maccartismo
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