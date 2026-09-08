MILANO, 08 SET - In palio per il concorso SuperEnalotto di questa sera, martedì 8 settembre, ci sono 221,5 milioni di euro: è il montepremi più alto del mondo e il secondo nella storia del gioco. Il '6' raggiunge così il primato internazionale per la terza volta dall'inizio del 2026, davanti anche alle lotterie Powerball e Mega Millions. Solo tre volte in 28 anni il jackpot ha superato la soglia dei 200 milioni di euro. Prima di oggi era accaduto nel 2019, quando si raggiunsero i 209,2 milioni di euro, centrati a Lodi il 13 agosto, e nel 2023, quando si arrivò al record assoluto di 371,1 milioni di euro, assegnati il 16 febbraio attraverso la Bacheca dei Sistemi. La crescita del '6' prosegue da oltre quindici mesi. L'ultimo, da 35,4 milioni di euro, è stato centrato a Desenzano del Garda (Brescia) il 22 maggio 2025, con una schedina da 5 euro.
Jackpot del SuperEnalotto a 221 milioni, è il secondo più alto di sempre
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