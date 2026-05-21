Iv, Grandi Stazioni ci impone di cambiare contenuti campagna, è censura

ROMA, 21 MAG - "Censura. Grandi Stazioni Retail ci impone di cambiare il contenuto della nostra comunicazione, sindacando le nostre scelte. È una palese violazione degli articoli 21 e 68 della Costituzione. Tuteleremo Italia Viva in tutte le sedi, legali e istituzionali". Lo dichiara il deputato Francesco Bonifazi, tesoriere di Italia Viva, in merito alla campagna per il 2x1000 del partito nelle grandi stazioni.