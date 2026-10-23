BOLZANO, 23 OTT - "Conosciamo le cinque attiviste italiane fermate nel villaggio di al-Bweib, a sud di Hebron, ci siamo visti lunedì sera, alla vigilia del nostro arresto, erano tra i volontari appena arrivati". Lo ha detto Alberto Tartarotti rientrato in Italia mercoledì sera dopo essere stato arrestato martedì 20 ottobre con il figlio Manuel dalla polizia israeliana con l'accusa di terrorismo e poi espulsi. "Abbiamo fatto due chiacchiere, le abbiamo conosciute così, al mattino di martedì dovevamo organizzare la distribuzione nei campi per la raccolta delle olive. Attenzione si è sparsa la voce che andavamo a raccogliere olive per i palestinesi, in realtà i palestinesi si sono sempre raccolti le olive per conto loro", spiega Alberto Tartarotti all'ANSA: "La presenza dei volontari internazionali serve da scudo, a proteggerli dalle incursioni dei coloni, non a raccogliere le olive". I due bolzanini si trovavano in Cisgiordania dal 18 ottobre per collaborare con Youth of Sumud, l'associazione di volontariato che nel 2024 ha vinto il premio Alex Langer. "Ovviamente non vogliono avere testimoni, per quello continuano ad arrestare e poi espellere gli attivisti, siamo persone scomode", spiega Alberto Tartarotti. Padre e figlio sono stati arrestati martedì mattina, interrogati, schedati con impronte e dna e tenuti ammanettati fino alla notte. Il giorno seguente, dopo aver passato la notte in cella, il rientro in Italia su un volo di linea israeliano. Secondo la polizia israeliana, i due attivisti avrebbero preso parte alla raccolta delle olive non autorizzata, fuggendo poi in una zona di esercitazioni militari all'arrivo degli agenti. Per entrambi è scattato un divieto di ingresso in Israele di dieci anni. "Di quello che succede in Cisgiordania se ne parla gran poco e sta avvenendo la stessa cosa già successa a Gaza. Bisogna tenere l'attenzione alta", spiega Alberto Tartarotti.
Italiano dopo arresto in Cisgiordania, 'noi volontari persone scomode'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBOLZANO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...