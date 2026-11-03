WASHINGTON, 03 NOV - Un cittadino italiano, Andrea Morzetta, è stato arrestato dall'Ice in New Jersey per "frode elettorale". Lo annuncia l'agenzia per l'immigrazione Usa sul suo account X. Morzetta è stato arrestato per aver votato illegalmente pur essendo straniero. Secondo le accuse dell'Ice, avrebbe espresso il proprio voto in quattro elezioni federali. Fermato per gli stessi motivi anche un finlandese a Philadelphia.
Italiano arrestato dall'Ice in New Jersey per 'frode elettorale'
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