BRUXELLES, 15 OTT - L'Italia ospita una colazione di lavoro sul prossimo bilancio pluriennale dell'Ue 2028-2034 tra i 17 Paesi del gruppo "Amici della Coesione", a margine del vertice europeo. In parallelo, si terrà un'altra riunione dei cosiddetti frugali dedicata al bilancio Ue con Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Austria, Svezia, Finlandia e Belgio. Quest'ultimo, pur partecipando all'incontro, non rientra tradizionalmente nel gruppo.
Italia riunisce amici Coesione prima del summit Ue, riunione anche dei frugali
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBRUXELLES
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...