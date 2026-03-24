Italia rafforza la cooperazione sanitaria in Mozambico

MAPUTO, 24 MAR - L'Italia rafforza il proprio impegno nel settore sanitario in Mozambico con una visita istituzionale nella provincia di Sofala guidata dall'ambasciatore Gabriele Annis. La missione ha avuto come obiettivo il consolidamento della cooperazione bilaterale nel campo della salute, con particolare attenzione al rafforzamento delle infrastrutture sanitarie e al miglioramento dell'accesso ai servizi per le comunità locali. Durante la visita, l'ambasciatore Annis ha incontrato autorità provinciali e operatori sanitari, valutando sul terreno i progressi dei progetti sostenuti dalla Cooperazione Italiana. L'iniziativa si inserisce nel quadro più ampio del partenariato tra Italia e Mozambico, volto a promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Particolare rilievo è stato dato agli interventi a sostegno del sistema sanitario locale, inclusi programmi di assistenza tecnica, formazione del personale medico e fornitura di attrezzature essenziali. La visita conferma il ruolo dell'Italia come partner strategico nel rafforzamento della resilienza del sistema sanitario mozambicano, contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più vulnerabili.