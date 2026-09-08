TEL AVIV, 08 SET - Il ministro degli Esteri Gideon Sa'ar ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme; l'espulsione dei rappresentanti del Regno Unito nel centro di coordinamento del Board of Peace a Kiryat Gat e della forza 'British support team' a Ramallah, che addestra forze dell'Autorità palestinese; il divieto di ingresso di 12 funzionari di Londra "attivi nel boicottaggio e nella delegittimazione contro Israele", in risposta alle sanzioni del Regno Unito sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania.
Israele chiude il consolato di Londra a Gerusalemme est
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