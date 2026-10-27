TEL AVIV, 27 OTT - Il direttore generale ad interim della Commissione elettorale centrale israeliana Din Livne ha comunicato che alle ore 18 l'affluenza alle urne si attesta al 66,7%. Si tratta di un incremento di 9 punti percentuali rispetto all'affluenza registrata alla stessa ora nelle elezioni precedenti del 2022.
Israele, alle 18 affluenza al 66,7%, 9 punti in più del 2022
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