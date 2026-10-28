ROMA, 28 OTT - Alle 10:03, con il 72,4% delle schede scrutinate, i risultati parziali pubblicati dalla Commissione elettorale centrale attribuiscono 54 seggi al blocco pro-Netanyahu e 48 al blocco guidato da Eisenkot. I partiti arabi ora contano 18 seggi dopo che Ra'am ne ha guadagnati due.
Israele, al 72,4% dello scrutinio blocco Netanyahu con 54 seggi
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