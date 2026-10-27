TEL AVIV, 27 OTT - La Commissione elettorale centrale israeliana ha comunicato che alle 20 l'affluenza alle urne si è attestata al 74,3%. Si tratta di un incremento di circa l'8% rispetto allo stesso orario delle elezioni precedenti, quando l'affluenza era pari al 66,3%. Finora, hanno votato 5.449.277 elettori su 7.331.981 aventi diritto
Israele, affluenza alle 20 al 74,3%
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Commenti
ArgomentiTEL AVIV
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...