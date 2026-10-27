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Israele, affluenza alle 16 al 55,7%, +17,2% rispetto al dato 2022

TEL AVIV, 27 OTT - L'affluenza alle urne in Israele alle 16.00 si attesta al 55,7%. Nelle precedenti elezioni alla stessa ora l'affluenza era del 47,5%. Ciò significa che il numero relativo di votanti è aumentato del 17,2% rispetto a coloro che avevano votato alla stessa ora nel 2022. Il direttore generale ad interim della Commissione elettorale centrale israeliana, Din Livneh, ha sottolineato che si tratta del dato più alto mai registrato da quando è iniziata la raccolta dati nel 1973.

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