ROMA, 28 OTT - Quando sono stati scrutinati circa la metà dei seggi, 6.456 sugli oltre 12 mila, il partito di Benjamin Netanyahu, Likud, è in testa con 571.627 voti, pari al 20,81%. Secondo quanto pubblicato dal Comitato centrale per le elezioni per il rinnovo della 26/ma Knesset al secondo posto c'è Yashar di Gadi Eisenkot con 468.460 voti, pari al 17,06%. Il terzo partito più votato è Insieme, guidato da Naftali Bennett, con 252.883 voti (9,21%).
Israele: a metà dei seggi scrutinati Likud in testa con il 20,81%
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...