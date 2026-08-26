TEL AVIV, 26 AGO - Il portavoce del ministero degli Esteri israeliano Oren Marmorstein ha risposto con un post su X alla dichiarazione del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres che ieri ha condannato l'ingresso di agenti di polizia israeliani in un centro di formazione professionale gestito dall'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) a Gerusalemme Est. "Stai semplicemente dicendo ancora una volta cose non vere: "L'Unrwa non ha mai avuto alcun diritto di proprietà sulla struttura e l'ha occupata illegalmente. La struttura è destinata a fungere da scuola e centro comunitario per i bambini arabi del quartiere di Kafr Aqab. Tu e l'Unrwa preferite rivolgere accuse infondate contro Israele invece di agire nell'interesse dei bambini di Kafr Aqab: questo è cinismo allo stato puro", ha scritto il portavoce. "Alla luce delle prove conclusive che dimostrano che dipendenti dell'Unrwa hanno partecipato al massacro del 7 ottobre, che dipendenti dell'Unrwa hanno operato come membri di organizzazioni terroristiche e che strutture dell'Unrwa sono state sistematicamente utilizzate per attività terroristiche, le attività dell'Unrwa in Israele sono state vietate. Tutte le azioni israeliane sono state compiute in conformità con il diritto israeliano e con il diritto internazionale", ha aggiunto Marmorstein.
Israele a Guterres, 'dici cose non vere. Unrwa occupava illegalmente sito Kafr Aqab'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiTEL AVIV
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...