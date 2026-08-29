REYKJAVIK, 29 AGO - In Islanda si sono chiusi i seggi di un referendum dall'esito incerto sulla possibile ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione europea. Non sono previsti exit poll. Potrebbero volerci diverse ore prima di sapere con certezza se prevarrà il "sì" o il "no". Secondo i sondaggi della vigilia, è atteso un testa a testa tra favorevoli e contrari.
Islanda al voto sui negoziati Ue, chiusi i seggi
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