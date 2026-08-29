Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Islanda al voto sui negoziati Ue, chiusi i seggi

REYKJAVIK, 29 AGO - In Islanda si sono chiusi i seggi di un referendum dall'esito incerto sulla possibile ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione europea. Non sono previsti exit poll. Potrebbero volerci diverse ore prima di sapere con certezza se prevarrà il "sì" o il "no". Secondo i sondaggi della vigilia, è atteso un testa a testa tra favorevoli e contrari.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
REYKJAVIK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...