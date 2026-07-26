TEHERAN, 26 LUG - L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul Paese. "Nelle ultime due notti, gli americani hanno interrotto i loro attacchi. Poiché la nostra strategia si basa essenzialmente sulla rappresaglia, anche noi abbiamo sospeso le nostre operazioni", ha dichiarato il portavoce dell'esercito Mohammad Akraminia in un'intervista alla televisione di stato.
Iran, stop agli attacchi di rappresaglia dopo che gli Usa hanno sospeso i raid
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