(ANSA-AFP) - ROMA, 04 NOV - Quattro petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato delle mine mentre tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz. Lo hanno reso noto le Guardie della Rivoluzione iraniane. L'episodio è avvenuto il giorno dopo che il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno sferrato attacchi contro la Repubblica Islamica, in seguito a notizie riguardanti un'incursione su Qeshm, la più grande isola dello stretto. "Quattro petroliere non autorizzate, che tentavano di transitare attraverso il passaggio vietato a sud dello Stretto di Hormuz, sono state distrutte dopo aver urtato mine navali e sono ancora in fiamme", ha affermato il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran in una dichiarazione riportata dalla televisione di Stato. "Altre due imbarcazioni non autorizzate sono state bloccate". Le Guardie hanno inoltre riferito di aver abbattuto un drone sopra lo stretto. Teheran rivendica il controllo su Hormuz, un nodo vitale per l'energia a livello globale, e, dall'inizio del conflitto, ha preso di mira le imbarcazioni che tentano di attraversarlo senza la sua autorizzazione. (ANSA-AFP).
Iran, 'Quattro petroliere distrutte dopo aver urtato delle mine'
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