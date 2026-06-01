Iran, 'pronti a chiudere completamente lo Stretto di Hormuz'

TEHERAN, 01 GIU - L'Iran e i suoi alleati "hanno messo in agenda la chiusura completa dello stretto di Hormuz" e "l'attivazione di altri fronti, tra cui lo Stretto di Bab al-Mandab", tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, per "punire i sionisti (Israele) e "i loro sostenitori": lo riferisce Tasnim, agenzia di stampa vicina ai pasdaran.