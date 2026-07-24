ROMA, 24 LUG - L'Iran minaccia di uccidere un soldato americano per ogni cittadino iraniano ucciso nei raid Usa. Ad annunciare "la nuova equazione sul campo di battaglia" in vigore "da questo momento in poi" è il generale Ali Abdullahi, comandante del quartier generale centrale delle forze armate iraniane di Khatam al-Anbiya, citato dall'agenzia Tasnim. "Abbiamo preparato per voi biglietti gratuiti e diretti per l'inferno", ha aggiunto il comandante.
Iran, 'per ogni iraniano morto nei raid uccideremo un soldato Usa'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...