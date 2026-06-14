ROMA, 15 GIU - Il viceministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che a partire da stasera viene annunciata la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su più fronti, incluso il Libano. Il viceministro ha aggiunto che i negoziati per un accordo definitivo tra Teheran e Washington si svolgeranno nell'arco di 60 giorni. Lo scrive Iran International.
Iran, 'l'accordo con gli Usa mette fine immediatamente alla guerra'
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