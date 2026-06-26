TEHERAN, 27 GIU - Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi nella regione come azione di rappresaglia per i raid Usa in Iran. Lo riporta la televisione di Stato iraniana. L'esercito statunitense aveva precedentemente annunciato di aver colpito obiettivi in Iran in risposta a un attacco a una nave mercantile nello Stretto di Hormuz, attribuito a Teheran. "Se l'aggressione si ripeterà, la nostra risposta sarà più ampia di questa", hanno avvertito i pasdaran.
Iran: Guardie Rivoluzionarie, colpite posizioni militari Usa in risposta ai raid
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