(ANSA-AFP) - TEHERAN, 17 NOV - Gli Stati Uniti hanno condotto diversi attacchi contro l'isola iraniana di Qeshm, situata nello Stretto di Hormuz. Lo riferisce un funzionario locale iraniano. "L'attacco americano contro alcuni siti sull'isola di Qeshm non ha causato danni ad aree residenziali, commerciali o infrastrutturali", ha dichiarato Ahmad Nafisi, vice governatore della provincia meridionale di Hormozgan, citato dall'agenzia di stampa ufficiale Irna. (ANSA-AFP).
Iran, 'gli Usa hanno attaccato l'isola di Qeshm, nello Stretto di Hormuz'
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