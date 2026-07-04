TEHERAN, 04 LUG - Diverse migliaia di persone in lutto, la maggior parte vestite di nero, si stanno riversando nel luogo dei funerali di Ali Khamenei a Teheran. La cerimonia era prevista per le 6:00 ora locale, le 2:30 in Italia, secondo quanto riporta l'AFP. Sono state imposte severe misure di sicurezza e ampie restrizioni al traffico in tutta la capitale iraniana. Alcune persone hanno camminato per diversi chilometri per raggiungere il luogo delle esequie.
Iran, folla in lutto nel luogo dei funerali di Khamenei a Teheran
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