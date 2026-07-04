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Iran, folla in lutto nel luogo dei funerali di Khamenei a Teheran

TEHERAN, 04 LUG - Diverse migliaia di persone in lutto, la maggior parte vestite di nero, si stanno riversando nel luogo dei funerali di Ali Khamenei a Teheran. La cerimonia era prevista per le 6:00 ora locale, le 2:30 in Italia, secondo quanto riporta l'AFP. Sono state imposte severe misure di sicurezza e ampie restrizioni al traffico in tutta la capitale iraniana. Alcune persone hanno camminato per diversi chilometri per raggiungere il luogo delle esequie.

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