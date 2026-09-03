(ANSA-AFP) - TEHERAN, 03 SET - L'Iran afferma di aver preso di mira basi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait, nonostante le minacce di ulteriori attacchi da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Questa mattina l'esercito ha colpito con missili e droni i sistemi di comunicazione satellitare, i depositi di equipaggiamento e gli hangar dei caccia nella base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di presso la base aerea di Al Minhad negli Emirati Arabi Uniti", recita il comunicato citato dalla tv di Stato. (ANSA-AFP).
Iran, 'colpite basi Usa negli Emirati e in Kuwait'
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