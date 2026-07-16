ROMA, 16 LUG - Oltre 300 persone sono rimaste ferite e 35 sono morte negli attacchi statunitensi contro l'Iran degli ultimi giorni. Lo ha dichiarato il ministero della Salute iraniano secondo quanto riportato dalla Cnn. Tra le vittime ci sono due donne e un adolescente, secondo quanto affermato dal portavoce del ministero Hossein Kermanpour.
Iran, '35 morti e oltre 300 feriti negli attacchi Usa degli ultimi giorni'
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