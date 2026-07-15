CITTÀ DEL VATICANO, 15 LUG - L'Istituto per le Opere di Religione annuncia che Giovanni Boscia è stato nominato prossimo direttore generale ed assumerà l'incarico il 1° ottobre. Succederà a Gian Franco Mammì, che, dopo undici anni, concluderà il proprio mandato per raggiunti limiti di età e rimarrà in carica fino al 30 settembre 2026. Lo riferisce una nota dell'istituto.
Ior: Giovanni Boscia nuovo direttore generale
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