NAPOLI, 05 SET - Una studentessa di 24 anni, originaria di Lecce, è stata investita da un'automobile il cui conducente è fuggito senza prestare soccorso. E' accaduto intorno alle 23 di ieri a Napoli, in via Anton Dohrn, nella zona del lungomare. La vittima è ricoverata nell'ospedale del Mare in gravi condizioni. La 24enne, in compagnia di un gruppo di amici, stava attraversando viale Dohrn, dal lato mare verso la Villa Comunale. Giunta al centro della careggiata è stata investita da un autoveicolo che percorreva la stessa strada verso piazza della Repubblica. Subito dopo l'impatto il conducente del veicolo, al momento ignoto, si è allontanato senza prestare soccorso. Il 118 ha soccorso la giovane, trasportandola in ospedale. Il personale dell'Infortunistica stradale della Polizia locale di Napoli ha eseguito i rilievi tecnici, ascoltato i testimoni e sta acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza per poter individuare l'autoveicolo pirata.
Investe una 24enne e fugge, la vittima è in gravi condizioni
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNAPOLI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...