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L'azienda bresciana, fondata nel 2021 da Mirko Bossoni, Mattia Morghen e Marco Marini, presenta Carezza, prodotto unico al mondo, e un libro

L’opera di Jimmy Milani trasforma Corso Mameli e Largo Formentone in una trama di luce e racconta le connessioni che ogni giorno fanno vivere la città