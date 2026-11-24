LONDRA, 24 NOV - La polizia britannica ha arrestato due uomini con l'accusa di tentativo di furto nell'ambito delle indagini sull'intrusione di "individui incappucciati" avvenuta ieri nel parco della residenza di campagna dei principi di Galles, William e Kate, nel complesso reale di Anmer Hall, presso Sandringham (Norfolk inglese). Ad anuncialrlo è stata la stessa Norfolk Police, dopo che il Sun e altri media avevano rivelato oggi il presunto episodio, in assenza di conferme ufficiali. Un portavoce di Kensington Palace ha da parte sua opposto un no comment, precisando di non poter commentare notizie sulla sicurezza dei reali. L'erede al trono di re Carlo III, la sua consorte e i loro tre figli (George, Charlotte e Louis) non erano comunque presenti nella residenza - in cui vivono abitualmente - al momento dell'accaduto.
Intrusione nella residenza di William e Kate, polizia Gb arresta 2 uomini
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