ROMA, 05 AGO - Il centrodestra trova l'intesa e - secondo quanto si apprende - proporrà anche al Senato l'emendamento presentato alla Camera per l'introduzione delle preferenze con una sola modifica per rafforzare maggiormente l'alternanza di genere, ivi compresi anche i collegi uninominali del Trentino Alto Adige. E' quanto si apprende al termine del vertice di maggioranza sulla legge elettorale durato circa due ore a via della Scrofa.
Intesa nel centrodestra sulla legge elettorale, preferenze con alternanza genere
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