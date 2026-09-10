PECHINO, 10 SET - La figlia del leader nordcoreano Kim Jong-un, Kim Ju-ae, è nella fase di designazione come successore e ha un fratello o una sorella più giovane, di sesso non noto. Lo ha riferito il National Intelligence Service (Nis) sudcoreano, secondo l'emittente Mbc. L'intelligence ha aggiunto che, anche qualora esistesse un fratello maggiore, non sarebbe in una posizione tale da poter diventare il successore. La valutazione su Ju-ae, quindi, non cambia. Il Nis aveva già indicato nel febbraio scorso che Ju-ae era entrata nella fase di designazione come successore, sulla base della sua crescente esposizione pubblica e di segnali secondo cui avrebbe iniziato a esprimersi su alcune politiche dello Stato. Nel 2023 l'intelligence sudcoreana aveva invece riferito che Kim avrebbe avuto un figlio maggiore di Ju-ae e un terzo figlio di sesso non accertato. L'esistenza del figlio maschio è stata successivamente rimessa in discussione. L'agenzia continua a verificare la questione. Ju-ae, la cui età e il cui nome non sono stati ufficialmente confermati da Pyongyang, è apparsa pubblicamente per la prima volta nel novembre 2022 e da allora ha accompagnato il padre in numerosi eventi militari e politici, assumendo un ruolo sempre più prominente.
Intelligence Seul, la figlia di Kim ha un fratello o una sorella minore
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