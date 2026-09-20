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Insegue il pallone e viene travolto dal bus, 12enne gravissimo

È ricoverato in condizioni disperate un ragazzino di 12 anni investito da un autobus a Collebeato, nel Bresciano. Secondo una prima ricostruzione sarebbe finito in strada mentre rincorreva un pallone e ed è stato travolto dal bus. I soccorsi sono scattati immediatamente: il 12enne è stato trasferito in ambulanza fino al punto in cui è atterrato l'elisoccorso, che lo ha poi trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono state definite gravissime.

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