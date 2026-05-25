Inflazione trasforma vita sentimentale in Usa e online spopola la 'date-flation'

NEW YORK, 25 MAG - L'inflazione trasforma la vita sentimentale negli Stati Uniti, e online spopola la 'date-flation'. Le preoccupazioni legate all'aumento dei prezzi si riflettono anche sulle uscite romantiche, e secondo uno studio di Bmo Financial Group, riportato da Cnbc, i Millennials spendono ormai in media 252 dollari per un appuntamento, considerando non solo la cena o l'aperitivo ma anche la benzina, i vestiti, il trucco e la preparazione personale. Il fenomeno, ribattezzato appunto 'date-flation' (dove date significa appuntamento) cresce molto più rapidamente dell'inflazione generale e sta già cambiando le abitudini: metà degli americani dice di uscire meno spesso o di scegliere programmi più economici. Secondo i dati generazionali di Bmo, i Millennial hanno registrato il costo medio per appuntamento più elevato e il maggiore incremento su base annua, passando dai 191 dollari dell'anno scorso a 252 dollari in media. Segue la Gen Z, a 205 dollari contro i 194 del 2025, la Gen X a 173 dollari e i Baby Boomer a 126 dollari (in ambedue i casi l'aumento è di un solo dollaro).