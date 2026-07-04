E' stato individuato in serata, all'altezza del lungomare sud di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), il corpo senza vita di Michele Strazzella, il 78enne sambenedettese uscito in mare per una nuotata stamattina e non rientrato in spiaggia: dalle 13, quando era giunta la segnalazione alla sala operativa della Guardia Costiera, erano in corso le ricerche da parte della task force coordinata dalla capitaneria di porto, anche con l'ausilio di un elicottero, di una motovedetta e di sub. Nuotatore esperto, l'uomo indossava la muta e le pinne, una delle quali era stata rinvenuta dai soccorritori poco prima delle ore 14. Sono in corso le operazioni di recupero da parte delle squadre impegnate sul posto, rese particolarmente complesse dalle condizioni operative. Nella giornata, le attività di ricerca hanno visto l'impiego congiunto della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Sono entrati in azione la pattuglia terrestre "Mare Sicuro", i gommoni GC B183 e GC B080, la motovedetta CP 843 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, la motovedetta V850 della Guardia di Finanza, l'elicottero AW139 "Nemo" della Base Aeromobili della Guardia Costiera di Pescara, il primo Nucleo Sommozzatori della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto, con l'ausilio di apparecchiatura Side Scan Sonar per le ricerche subacquee, nonché una squadra di sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Ancona.
Individuato in mare il cadavere del 78enne disperso a San Benedetto del Tronto
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...