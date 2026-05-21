Indice di Pace, dati in netto miglioramento per il Messico

CITTÀ DEL MESSICO, 20 MAG - La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha presentato il Mexico Peace Index 2026, evidenziando un progresso del 5,1% nei livelli di stabilità durante il 2025. La leader ha assicurato che la strategia governativa "sta dando risultati", descrivendo l'andamento come "il miglioramento più significativo della pace nel Paese in almeno un decennio". Il documento, redatto dall'Institute for Economics and Peace (con sede a Sydney, in Australia), registra una flessione degli assassinii del 22,7%, pari a circa 7.000 vittime in meno di un anno. Nonostante si tratti del sesto anno consecutivo di bilanci positivi e Sheinbaum rivendichi "più pace, più sicurezza, riconosciuto a livello internazionale", permangono serie sfide. L'impatto economico della criminalità si attesta all'11% del Prodotto Interno Lordo, ovvero circa 200 miliardi di euro. Inoltre, seppur i reati letali siano diminuiti, le aggressioni e i furti rappresentano ora la componente più onerosa per il Paese.