NEW DELHI, 11 GIU - Sono state ammainate oggi a Delhi 500 gigantesche bandiere nazionali: i teli tricolori, che sventolavano nei parchi su pali alti 35 metri, sono stati fatti rimuovere dal Dipartimento dei lavori pubblici perché ritenuti pericolosi e non in grado di resistere ai venti che nelle ultime ore hanno sferzato la capitale, correndo anche alla velocità record di 120 km all'ora. I 500 vessilli nazionali erano relativamente recenti: sono stati infatti installati nel 2022 in altrettante località della megalopoli, nell'ambito delle iniziative volute dal governo locale per celebrare i 75 anni dell'Indipendenza del Paese. Lo smantellamento, definito provvisorio, ha seguito un rigoroso protocollo: in India vige un disciplinare molto stretto sulla bandiera nazionale, che prescrive esattamente come installarla, ammainarla, e persino piegarla prima di riporla.
India, rimosse a Delhi 500 mega bandiere nazionali per forti venti
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