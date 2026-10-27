NEW DELHI, 27 OTT - Le autorità indiane hanno annunciato l'evacuazione delle persone che si trovano nelle zone considerate più "vulnerabili" in vista del ciclone Arnab, che secondo il dipartimento meteorologico dovrebbe raggiungere le coste orientali dell'India nelle prime ore di domani. I media indiani riportano che gli Stati di Odisha e Andhra Pradesh prevedono l'evacuazione di migliaia di persone e hanno inoltre ordinato la chiusura delle scuole e il divieto di pesca in mare. Un alto funzionario ha detto all'agenzia Pti che il governo dell'Odisha (o Orissa) prevede di evacuare entro stasera "almeno 48.000 persone residenti in aree a bassa quota o in zone soggette a frane", mentre secondo il giornale The Hindu è in corso l'evacuazione di "89.000 persone" dalla zona di Kakinada, nell'Andhra Pradesh. Allerte meteo sono state diramate anche in Nepal e Sri Lanka, sottolinea l'agenzia France Presse.
India, migliaia di persone saranno evacuate a causa del ciclone Arnab
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