NEW DELHI, 03 AGO - "Otto persone sono morte, 8 risultano disperse e 13 sono rimaste ferite" in seguito alle inondazioni e alle frane provocate dalle forti piogge che si sono abbattute sabato sul Kerala: lo ha annunciato il ministro capo dello Stato del sud dell'India, Vadasseri Damodara Satheesan, citato dai media locali, tra cui l'agenzia Pti. Secondo le autorità, 27 abitazioni sono state distrutte e 5.792 persone sono state costrette a lasciare le loro case.
India, almeno 8 morti nel Kerala a causa di frane e inondazioni
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