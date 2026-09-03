Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Indagine sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci

ROMA, 03 SET - In riferimento a un esposto presentato ieri dal Sindacato dei Militari sulla posizione di appartenenti alle Forze Armate in Futuro Nazionale, la Procura Militare di Roma, si legge in una nota, 'anche alla luce di notizie estratte da autorevoli organi di stampa estera', ha avviato 'accertamenti preliminari volti alla verifica della eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare'.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...