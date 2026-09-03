ROMA, 03 SET - In riferimento a un esposto presentato ieri dal Sindacato dei Militari sulla posizione di appartenenti alle Forze Armate in Futuro Nazionale, la Procura Militare di Roma, si legge in una nota, 'anche alla luce di notizie estratte da autorevoli organi di stampa estera', ha avviato 'accertamenti preliminari volti alla verifica della eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare'.
Indagine sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci
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