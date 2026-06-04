Indagine su catene bar e locali a Roma, tre donne arrestate

ROMA, 04 GIU - I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli e i militari del 5° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di tre donne, gravemente indiziate, a vario titolo, del reato di furto di energia elettrica. I provvedimenti sono stati emessi dal gip su richiesta della Procura nell'ambito del procedimento che coinvolge i locali legati alla famiglia Delle Fave e in particolare i marchi 'Cavalletti', 'Ricci' e 'Buono Come il Pane'. Le indagate erano già state arrestate in flagranza lo scorso 16 aprile 2026, nell'ambito di un servizio mirato di controllo. In quella circostanza erano state effettuate perquisizioni presso esercizi commerciali finalizzate a verificare il rispetto della normativa penale, finanziaria, tributaria, fallimentare, nonché dello statuto dei lavoratori e delle norme sull'igiene alimentare. I successivi approfondimenti investigativi, condotti dalla Guardia di Finanza e dall'Arma dei Carabinieri, hanno consentito di acquisire ulteriori elementi a carico delle tre donne, portando all'emissione di nuove ordinanze cautelari. Secondo quanto accertato, gli illeciti sarebbero stati realizzati attraverso la manomissione dei contatori elettrici in diversi esercizi commerciali, causando un danno complessivo stimato in oltre 550mila euro.