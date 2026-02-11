Incontro tra i Moretti e la madre di due ferite a Crans-Montana

SION, 11 FEB - "L'impianto di ventilazione del Constellation non è mai stato controllato, né dal Comune né dal Cantone". Lo ha riferito oggi durante l'interrogatorio - iniziato alle 9,30 nella palazzina 23 del campus universitario di Sion- Jacques Moretti, proprietario del locale teatro della strage di Capodanno in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. L'audizione di oggi, riservata alle domande degli avvocati delle parte civili, si sta svolgendo in un'aula sovraffollata. Sono alcune decine gli avvocati presenti. In una pausa dell'interrogatorio Moretti e la moglie Jessica- che per evitare i giornalisti erano entrati da una porta secondaria- hanno incontrato in un'aula del campus universitario di Sion Leila Micheloud, madre di due ragazze ferite al Constellation. Si è trattato di un colloquio riservato. "Ovviamente non posso dire che cosa si sono detti - ha spiegato Sébastien Fanti, avvocato di Micheloud - ma è stato un incontro di grande intensità, umanità e semplicità".