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Incidente sul lavoro nel Torinese, morto operaio investito da un veicolo

TORINO, 26 GIU - Un operaio cinquantenne è morto nel primo pomeriggio di oggi a Settimo Torinese (Torino), in via Niccolò Paganini, a seguito di un incidente sul lavoro all'interno della ditta di logistica Brt Depot. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto sul luogo dell'incidente ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sulle cause dell'accaduto sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso e degli ispettori dello Spresal dell'Asl To4.

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