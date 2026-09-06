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Incidente sul lavoro, muore incastrato in una mietitrice

PALERMO, 06 SET - Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto tra Alcamo (Trapani) e Grisì frazione di Monreale (Palermo). La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice, il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Civico in gravi condizioni con diversi traumi. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai tecnici dello Spresal dell'Asp.

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