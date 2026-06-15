ANCONA, 15 GIU - E' morto all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, Pietro Borsini, 20 anni, uno dei ragazzi rimasti feriti nell'incidente stradale avvenuto all'alba di ieri sulla strada dell'Aspio che collega la Baraccola a Osimo (Ancona): a causa dello schianto, la cui dinamica è in fase di accertamento, era già deceduto Davide Paglialunga, 21 anni, che era al volante di una Opel, con a bordo altri tre giovani tra cui Borsini, scontratasi con una Punto su cui viaggiava il solo conducente, rimasto ferito. Nelle Marche ieri è stata una giornata pesantemente segnata da tragedie sulla strada: oltre all'incidente avvenuto ad Ancona, in un altro schianto sempre intorno alle 5.45, ma nel Maceratese, erano morte due persone e altre quattro sono rimaste ferite di cui una in condizioni molto gravi. Nella serata di ieri, verso le 22, altro grave incidente stradale sulla Cameranense, a Passo Varano di Ancona, dove un 17enne alla guida di una moto si è scontrato con un'auto, ed è stato trasportato anche lui all'ospedale regionale di Torrette per le gravi ferite riportate.
Incidente stradale ad Ancona, morto un altro ragazzo di 20 anni
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