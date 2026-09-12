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Incidente nella laguna di Venezia, un ferito

VENEZIA, 12 SET - Stamattina intorno alle 6 è avvenuto un incidente nautico nella laguna di Venezia, nel canale Tessera: un taxi acqueo si è scontrato con un'imbarcazione privata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autopompa lagunare di Venezia, i sommozzatori del nucleo regionale e l'elicottero Drago. Una persona che si trovava a bordo è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Presenti sul posto anche i carabinieri. Proseguono le ricerche dell'imbarcazione privata coinvolta nell'incidente per escludere il coinvolgimento di altre persone.

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