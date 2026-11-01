MADRID, 01 NOV - Sono 56 le vittime identificate delle almeno 69 morte nell'incidente ferroviario avvenuto mercoledì scorso a Urda, in provincia di Toledo, secondo l'ultimo bilancio ancora provvisorio del Centro integrato dati presso l'Istituto di Medicina legale e Scienze forensi di Toledo. Tra i deceduti identificati 54 persone sono di nazionalità spagnola, una cittadina francese e una portoghese. Le autopsie sono state realizzate su tutte le 69 salme, ma restano ancora da identificare 13 vittime che sarebbero tutte di nazionalità straniera e per le quali restano ancora attive altrettante denunce di scomparsa. E' sceso intanto a 34 il numero di feriti ancora ricoverati, cinque in meno rispetto a venerdì. Di questi 15 sono in terapia intensiva. Delle 119 persone inizialmente ospedalizzate in ospedali di Toledo, Alcazar de San Juan, Ciudad Real e Albacete, 76 sono state dimesse, segnalano le autorità di Castiglia-La Mancia. Il presidente della Giunta regionale, Emiliano Garcia Page, ha dichiarato che è improbabile che vengano rinvenuti atri corpi tra i resti dei treni. Sono proseguite intanto anche la scorsa notte le ricerche, che impegnano circa 50 agenti con unità cinofile e droni, di resti biologici nella zona dell'incidente, avvenuto al km 118 della linea dell'alta velocità Madrid-Siviglia. Le tre gru di grandi dimensioni impegnate hanno rimosso i 5 vagoni deragliati e ribaltati nel terrapieno vicino alla linea, di cui 3 carrozze del treno Iryo e 2 dell'Ave Renfe coinvolti nello scontro ferroviario, secondo quanto ha informato la Guardia Civil.
Incidente ferroviario Toledo, identificate 56 delle 69 vittime, proseguono ricerche
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