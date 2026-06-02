Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Incidente durante grigliata nel Torinese, ha ustioni sul 30% del corpo

TORINO, 02 GIU - Un uomo di 51 anni ha ustioni sul 30% del corpo a causa di un incidente domestico avvenuto nel corso di una grigliata alla periferia di Piobesi, nel Torinese. È accaduto all'ora di pranzo e sul posto è accorso il 118 di Azienda zero, per trasportarlo poi con l'elicottero del servizio regionale all'ospedale Cto di Torino in codice rosso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
TORINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...